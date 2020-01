9 vaste klanten en 5 croupiers van casino Middelkerke beschuldigd van valsspelen: oom van Rode Duivel bij verdachten

Middelkerke - Het parket van Brugge wil veertien mensen vervolgen omdat ze vals speelden in het casino van Middelkerke. Onder hen ook vijf croupiers. Ze sloegen in enkele jaren tijd ongeveer vier miljoen euro achterover. Onder de verdachten is ook de oom van een Rode Duivel.

Vijf croupiers en enkele vaste klanten van het casino van Middelkerke verschenen woensdagochtend voor de raadkamer in Brugge. Ze worden ervan verdacht stelselmatig vals te hebben gespeeld op de roulette. Het onderzoek is ondertussen afgerond. Maar enkele advocaten vroegen bijkomend onderzoek aan de raadkamer. De zaak werd woensdagochtend dan ook onbepaald uitgesteld. Maar de houding van het parket is duidelijk: zij willen de veertien verdachten voor de correctionele rechtbank.

In 2015 begon de top van het casino onraad te ruiken. Het bezoekersaantal bleef gelijk, maar er verdween steeds meer geld. In die mate zelfs dat het statistisch gezien zo goed als onmogelijk was. Ze besloten om de camerabeelden te analyseren en kwamen de oplichting op die manier op het spoor. De verdachte croupiers werden op staande voet ontslagen en de politie werd er bij gehaald.

“Ingenieus op poten gezet”

Voor de speurders bleek het onderzoek geen evidentie. Zij bekeken de beelden tientallen keren, maar voor een leek is oplichting aan de roulettetafel zeer moeilijk op te merken. Daarom werd er een expert bij gehaald. Die was formeel: er werd gesjoemeld aan de roulettetafel. De croupiers keerden de spelers stelselmatig te hoge winsten uit. Volgens de berekening van de expert ging het over zo’n vier miljoen euro in meer dan tien jaar tijd. Dat geld werd volgens de speurders nadien onderling verdeeld. De manier waarop de croupiers te werk gingen is voer voor kenners. “Heel ingewikkeld”, zegt een bron dicht bij het onderzoek. “Maar ze hadden er duidelijk zeer goed over nagedacht. Het werd ingenieus op poten gezet.”

Sommige verdachten gingen na verhoor tot bekentenissen over. Anderen verklaarden dan weer dat ze niets met de oplichting te maken hadden. Een croupier vertelde zelfs dat hij het uit “medelijden” met de mensen die aan het verliezen waren deed. “Uit ongenoegen met het management besloot ik soms om die te helpen. Maar daar kreeg ik nadien helemaal niets voor”, klonk het aan de politie.

Oom van Rode Duivel

Opvallend: een van de “vaste klanten” is de oom van een Rode Duivel. Hij ontkent alle betrokkenheid. “Die man heeft het geld niet nodig”, zegt zijn advocaat Pieterjan Dens. Zij vroegen bovendien om bijkomend onderzoek te voeren. “Maar goed, we ontkennen in de eerste plaats onze betrokkenheid. Die man is hier als klant zeer ongelukkig bij betrokken geraakt.”