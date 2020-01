Australische politie voert nu pas DNA-onderzoek uit op twee haren die gevonden werden op “pet van Théo Hayez”

Een nieuwe wending in de zaak rond de Belgische backpacker Théo Hayez (18). Acht maanden na zijn verdwijning gaat de Australische politie een nieuwe DNA-test doen op twee haren die werden gevonden op een pet die mogelijk van Hayez was, zo meldt nieuwssite The Australian.

Volgens de Australische nieuwssite kreeg de familie van Théo Hayez, die op 31 mei van vorig jaar voor het laatst gezien werd in het Australische Byron Bay, van de speurders te horen dat ze een DNA-test gaan doen op twee haren die werden gevonden op een pet die mogelijk van de vermiste Belg was.

Het gaat om een blauwe pet van het merk Puma die al in juli van vorig jaar werd gevonden door vrijwilligers die deelnamen aan de zoekactie naar de vermiste Belg. De familie, die ervan overtuigd is dat het om een pet van Théo gaat, kreeg eerder al te horen dat er een DNA-test op de pet was gebeurd, maar dat die geen resultaat had opgeleverd. “De haren waren toen niet getest”, getuigt Théo’s peetvader Jean-Philippe Pector in The Australian. “Blijkbaar doen ze dat nu alleen omdat ze geen DNA-match vonden met de pet zelf. Waarom ze de haren niet meteen hebben getest, is me een raadsel.”