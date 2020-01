Inwoners Chinese stad peppen elkaar op na een week quarantaine: “Wuhan, hou vol!”

De inwoners van Wuhan proberen elkaar op te peppen nadat ze al bijna een week in quarantaine zitten vanwege het dodelijke coronavirus. Tientallen Chinezen schreeuwen “hou vol, Wuhan” en “Wuhan, vecht” door de vensters van hun appartement. “Er is nog steeds hoop en aanmoediging”, klinkt het op sociale media, waar de beelden werden gedeeld. In China zijn bijna 50 miljoen mensen in quarantaine geplaatst om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.