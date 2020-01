Simon Mignolet is na twee gelijke spelen klaar voor inhaalmatch Charleroi-Club Brugge: “We komen sterker terug”

Twee draws op rij in België: we zijn het niet gewoon van sneltrein Club Brugge. Tijdens de inhaalwedstrijd en topper op Charleroi wil de leider opnieuw een driepunter binnenrijven. Volgens Simon Mignolet is er helemaal geen reden tot ­paniek. “De bal kaatst nu even niet in ons voordeel”, zegt de doelman.