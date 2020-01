Ondanks zwaar programma gelooft Kortrijk in geslaagd seizoenseinde: “Met deze mentaliteit kunnen we iedereen aan”

Een nieuw Kortrijk is opgestaan. De relance werd ingezet in de halve finale van de Croky Cup tegen Antwerp. De competitiematch tegen Club Brugge was het vervolg. 2-0 achter, maar de Kerels vochten terug en pakten een punt. Kortrijk kan altijd dat tikkeltje meer tegen de topclubs. Met nog Antwerp (beker én competitie), Standard en Genk op het programma geeft dat hoop.