Anderson Niangbo scoorde in zijn eerste match voor AA Gent:de netten deden welke Buffalo’s deden hem dat voor?

Zaterdagavond beleefde Anderson Niangbo een heus droomdebuut. De Ivoriaanse aanvaller lukte het vierde Gentse doelpunt van de avond en vertoefde even in de zevende voetbalhemel. Geen primeur uiteraard, in het verleden beleefden wel meer Gentse debutanten een gelijkaardig succesje. Wij selecteerden enkele markante voorbeelden uit het rijke verleden van de Buffalo’s.