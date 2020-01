Het “vredesplan van de eeuw”: wat staat er precies in en kan Trump hiermee het conflict tussen Israël en Palestina écht oplossen?

Drie jaar lang heeft Jared Kushner gewerkt aan het vredesplan tussen Israël en Palestina. Zijn schoonvader Donald Trump noemde het in zijn typische stijl “het beste ooit”. Volgens hem zal de tweestatenoplossing eindelijk een einde maken aan een conflict dat al zeventig jaar uitzichtloos is. Maar wat staat er precies in het plan en heeft het plan wel kans op slagen?