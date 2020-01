Leerrijke oefenpot voor Antwerp

Antwerp ging gisteren ten onder op de Freethiel – Waasland-Beveren won met 3-2. Gelukkig voor de Great Old waren er geen punten mee gemoeid. Laszlo Bölöni wilde in deze oefenmatch enkele jongens ritme laten opdoen of voor het eerst aan het werk zien. Het werd een interessante namiddag. Enkele zaken die ons opvielen.