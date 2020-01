Opmerkelijke promotie voor Valentijn: koppels die tijdens verblijf een kind verwekken, mogen volgende 18 jaar gratis logeren in hotel

Een Canadees hotel pakt uit met een zeer opmerkelijke promotie voor Valentijn. Koppels die op 14 februari een kind verwekken tijdens hun verblijf, mogen de komende achttien jaar gratis logeren in het hotel.

De promotie komt van Hotel Zed, een Canadees hotel met vestigingen in Victoria en Kelowna (en binnenkort ook Tofino). De voorbije vijf jaar pakte Hotel Zed met Valentijn al uit met de ‘Nooner’-optie. Dat betekent dat koppels op 14 februari een kamer kunnen boeken tussen 11 en 14 uur. De prijzen starten vanaf 59 Canadese dollar (ongeveer 40 euro). Voor dat geld krijg je drie uur lang een kamer en vier “sexy” kaartspelletjes “om in de mood te komen”.

Dit jaar heeft het hotel echter nog een extraatje in petto. Koppels die een ‘Nooner’-kamer huren en negen maanden later een kindje verwelkomen, mogen de komende achttien jaar gratis in een van de vestigingen van het hotel verblijven. Volgens CEO Mandy Farmer kwam ze op het idee toen haar kinderen nog jong waren en ze moeite had om de tijd te vinden om quality time door te brengen met haar man. “Ik denk niet dat we hiermee iemand gaan overtuigen die geen kinderen wil, maar als je er toch al nadenkt over uitbreiding, waarom dan niet proberen? Als je erin slaagt, win je een manier om de geboorte van je baby te vieren de komende achttien jaar.”

Hotel Zed benadrukt dat ze een ‘Pride at Work’-partner zijn en dat de promotie openstaat voor iedereen, ongeacht geslacht of seksuele oriëntatie. “Ook koppels die voor een draagmoeder of adoptie gaan, kunnen winnen.”