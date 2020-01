Na vrouw (39) ook man (42) overleden na zware woningbrand in Lot

Beersel - De zware woningbrand van dinsdag in Lot (Beersel) heeft een tweede leven geëist. Nadat eerder een 39-jarige vrouw om het leven kwam, is nu ook haar 42-jarige echtgenoot aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. Mogelijk gaat het om een gezinsdrama.

Meerdere buurtbewoners van de Stationsstraat in het centrum van Lot werden dinsdag rond 12.40 uur opgeschrikt. Sommigen door een ontploffing afkomstig uit een rijwoning, anderen luttele momenten later door gebrul op straat.

De toegesnelde brandweer had het vuur, dat aan de achterkant van de woning woedde, relatief snel onder controle. Pogingen om een 39-jarige vrouw te redden die nog in de woning aanwezig was, bleken tevergeefs. Ze stierf ter plaatse. De 42-jarige man werd met levensbedreigende verwondingen onder begeleiding van een MUG-team naar het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek gebracht. Intussen is ook hij aan zijn verwondingen bezweken.

Mogelijk gaat het om een familiedrama. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend voor moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond huis met dodelijke afloop.