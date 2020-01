Iran reageert op Midden-Oostenplan van Donald Trump: “Eén grote samenzwering tegen islamitische wereld”

Het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om het Israëlisch-Palestijnse conflict te regelen, is een samenzwering die het bestaan van de volledige islamitische wereld bedreigt. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Iran sluit zich daarmee aan bij andere Arabische landen die het plan afwijzen.

Het plan van Trump voorziet in de oprichting van een Palestijnse staat met een beperkt gebied en beperkte soevereiniteit en autoriteit.

De Amerikaanse president stelde dinsdag ter regeling van het Israëlisch-Palestijns conflict een “realistische tweestatenoplossing” voor en gewaagde daarbij van een “historische doorbraak”. De geboorte van een Palestijnse staat is echter afhankelijk van een “duidelijke verwerping van terrorisme”, terwijl Jeruzalem de “ondeelbare hoofdstad van Israël” is.

Turkije: “Plan is doodgeboren”

Turkije is van mening dat het plan van Trump “doodgeboren” is. Volgens het land vernietigt het plan alle hoop op een tweestatenoplossing. “Totaal onaanvaardbaar”, citeerde het Turkse staatspersagentschap Anadolu woensdag de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. “Het is een plan met de bedoeling de Israëlische bezetting te legitimeren.”

“Het zogenaamde vredesplan van de Verenigde Staten is doodgeboren”, zei het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. “Het is een bezettingsplan dat een tweestatenoplossing onmogelijk maakt en de Palestijnse gebieden uitperst”.

“Het Palestijnse volk en hun land kunnen niet worden gekocht”, vervolgt de tekst. “We zullen niets aanvaarden dat de Israëlische bezetting en de vervolging legitimeert. We zullen altijd onze Palestijnse broeders steunen.”

“Er zal nooit vrede zijn in het Midden-Oosten zonder een einde te maken aan het bezettingsbeleid”, zei het ministerie. “We zullen nooit een plan steunen dat niet door de Palestijnen is aanvaard.”

Dinsdagavond verzamelde een menigte zich rond het consulaat van de Verenigde Staten in Istanboel, ze scandeerden er “Weg met Israël! Weg met Amerika! “