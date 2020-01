Coronavirus: nog geen beslissing genomen over timing van repatriëring Belgen

Er is nog geen beslissing genomen over de timing van de vrijwillige repatriëring van de Belgen uit de Chinese provincie Hubei, die door het coronavirus werd getroffen. “De Franse optie ligt op tafel, maar er zijn ook andere opties in Europees verband mogelijk”, zegt Arnaud Gaspart van de FOD Buitenlandse Zaken woensdag.

De Belgische ambassade weet precies hoeveel Belgen in de regio Wuhan verblijven, maar hoeveel daarvan gerepatrieerd willen worden is nog niet duidelijk. “Ik kan geen datum voorleggen of het aantal Belgen meedelen, dat zal later duidelijk gecommuniceerd worden”, aldus Gaspart.

De FOD Volksgezondheid wacht nog op duidelijkheid over de repatriëringsvlucht, en zal dan met een team van experten een aangepast plan maken voor de opvang van de gerepatrieerde Belgen. Dat zal dan voorgelegd worden aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), die het moet goedkeuren.