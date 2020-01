Dit ingeslapen dorpje wordt na Brexit nieuw geografisch centrum van Europese Unie

Vijf jaar heeft Westerngrund, een dorp in de Duitse deelstaat Beieren, geprofiteerd van de status “geografische middelpunt van de Europese Unie”. Maar nu het erop lijkt dat de Brexit wel degelijk doorgaat op 31 januari, zal het die titel moeten afgeven aan Gadheim, een ingeslapen dorpje met 80 inwoners, ook al in Beieren.

Cartografen van het Institut Géographic National (IGN) in Parijs berekenden dat, met de uitstap van Groot-Britannië uit de EU, het middelpunt 80 kilometer naar het oosten verschuift. Inmiddels staat er al een vlaggenmast klaar om de EU-vlag te hijsen.

De titel heeft zo zijn voordelen: jaarlijks bezochten duizenden toeristen Westerngrund.

Zelf kreeg de Westerngrund de titel in 2013, toen Kroatië lid werd van de Europese Unie.

In Gadheim wordt nu al fors gebeden dat de Schotten geen tweede onafhankelijkheidsreferendum houden, want mocht Schotland in de EU blijven, verschuift het middelpunt opnieuw.