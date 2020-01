Infrabel vervangt laatste overweg op drukste spoorlijn van het land

Hansbeke - Spoornetbeheerder Infrabel vervangt de laatste overweg op de drukste spoorlijn van het land, die in Hansbeke tussen Gent en Brugge. Er komt tegen de zomer van 2021 een nieuwe onderdoorgang voor zwakke weggebruikers. In 2019 is het aantal ongevallen aan overwegen opnieuw gestegen, tot 45 in totaal.

De pers werd woensdag uitgenodigd in Hansbeke op de werf aan de spoorlijn. De ingrepen passen binnen een groter plan in Hansbeke en Deinze. Bouwvakkers zijn bezig met de afwerking van een nieuwe rondweg, die tegen de zomer geopend wordt. De overweg wordt daarop afgesloten en vervangen door een nieuwe onderdoorgang voor zwakke weggebruikers.

In 2019 is het aantal ongevallen aan overwegen wel opnieuw gestegen, tot 45 in totaal. Die stijging was vooral te wijten aan de toename van het aantal ongevallen in enkele havens. Bij de ongevallen vielen zeven doden.