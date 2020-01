Uber-chauffeurs stappen naar Raad van State: “Ook de Vlamingen moeten de kans krijgen om de vervoersmogelijkheden te kiezen die zij zelf willen”

Verschillende Uber-chauffeurs en het taxibedrijf zijn naar de Raad van State gestapt tegen twee bepalingen uit het Vlaams Taxidecreet. Dat meldt De Standaard woensdag, en het nieuws wordt bevestigd door Fernando Redondo, de voorzitter van de Association Belge des Chauffeurs Limousine, die 700 Uber-chauffeurs vertegenwoordigt.

Het Vlaams Taxidecreet, dat door voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werd uitgewerkt om de taxisector te moderniseren, is van kracht sinds 1 januari. Uber was zelf vragende partij voor zo’n decreet, maar is niet akkoord met twee maatregelen die in het decreet zijn opgenomen. Zo moet wie een Uber-rit bestelt in Vlaanderen een kwartier wachten vooraleer de bestelde taxirit wordt uitgevoerd, en mogen chauffeurs met een Waalse of Brusselse licentie geen ritten meer uitvoeren op Brussels Airport of in de Vlaamse gemeenten rond Brussel. Uber en verschillende taxichauffeurs zijn dan ook naar de Raad van State gestapt om die maatregelen aan te vechten, zegt Fernando Redondo.

“Met die vijftien minuten extra wachttijd is het onmogelijk voor de Uber-chauffeurs om te werken, terwijl we vinden dat ook de Vlamingen de kans moeten krijgen om de vervoersmogelijkheden te kiezen die zij zelf willen”, zegt Redondo. “Vlaanderen vraagt ons om te komen, maar duwt ons op hetzelfde moment weer weg.”

“Niet alleen moet de klant nodeloos lang wachten - wat hun veiligheid niet ten goede komt - de chauffeurs kunnen ook minder ritten per uur uitvoeren, waardoor hun inkomsten dalen”, zegt ook general manager van Uber Benelux, Maurits Schönfeld, in De Standaard.

Daarnaast willen de chauffeurs dat Vlaanderen het arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2010 respecteert, dat stelt dat wie een geldige licentie heeft, die moet kunnen gebruiken op het volledige grondgebied, zegt Redondo. “Daarvoor is er een akkoord nodig tussen de verschillende gewesten.”