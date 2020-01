Nu ook lichaam van vermiste moeder van zes kinderen gevonden in de Samber

Het lichaam dat dinsdagochtend uit de Samber werd gehaald in Farciennes, nabij Charleroi, is dat van Kauhsar Hussain. Dat meldt het parket van Charleroi. De vrouw was vermist sinds 26 december, toen ze samen met haar man voor het laatst gezien werd. Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak.

De brandweer van Marcinelle haalde dinsdagochtend omstreeks 8.30 uur het lichaam van een vrouw uit de Samber. Woensdag bevestigde een autopsie dat het ging om Kauhsar Hussain, de 38-jarige moeder van zes kinderen die vermist was sinds eind december. Toen verdween ze ’s nachts samen met haar man Shujaat Yawary uit hun woning in Carnières, terwijl hun zes kinderen in het huis lagen te slapen.

Het voertuig van het koppel werd enkele uren later met bloedsporen teruggevonden op het terrein van een betonbedrijf in Charleroi. De politie startte een onderzoek, en vond het lichaam van de man al op 16 januari in de Samber. Gevreesd werd dat hij zijn vrouw om het leven had gebracht en vervolgens zelf uit het leven was gestapt. De man zou al een tijdje een verwarde indruk hebben gemaakt. Het parket van Charleroi laat voorlopig echter weten “geen details te kunnen geven over de mogelijke doodsoorzaak”. Hun zes kinderen worden opgevangen door familie en vrienden.