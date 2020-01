Griepepidemie staat voor de deur: “Drempel voor het eerst overschreven”

De epidemische drempel voor de griep is voor het eerst overschreden in ons land. Dat betekent dat er een griepepidemie voor de deur staat, waarschuwt het wetenschappelijk onderzoekcentrum Sciensano.

De meest recente gegevens van het wetenschappelijk onderzoekscentrum Sciensano laten zien dat de griepactiviteit voor het eerst boven de epidemische drempel ligt. Tussen 20 en 26 januari 2020 hebben ongeveer 245 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor symptomen van griep (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz.).

Daarmee wordt de epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100 000 inwoners voor de eerste keer deze winter overschreden. “De epidemie staat dus (hoogstwaarschijnlijk) voor de deur, maar we kunnen pas officieel van een epidemie spreken als de drempel 2 opeenvolgende weken overschreden wordt”, klinkt het.

Bovendien bleek in dezelfde periode 72 procent van de luchtwegstalen, die verzameld werden door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken en getest werden door het Nationaal Referentie Centrum influenza, positief voor het griepvirus.

Twee weken

De epidemische drempel (153 raadplegingen per 100.000 inwoners) werd dus voor een eerste keer overschreden. Als de drempel gedurende ten minste twee opeenvolgende weken overschreden wordt, én als ten minste 20% van de respiratoire stalen na analyse door Sciensano positief blijken te zijn, is er officieel sprake van een griepepidemie. Verwacht wordt dat het aantal raadplegingen de volgende weken nog zal stijgen, maar het is moeilijk te voorspellen hoe intens deze epidemie zal zijn.

Elke winter heerst er in ons land een epidemie van griep die ongeveer 3 tot 10% van de bevolking treft en gemiddeld een 8-tal weken duurt.

Risicopatiënten wordt daarom aangeraden zich te laten vaccineren.

Wat kan u doen?