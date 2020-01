Federaal parket waarschuwt voor “bijzonder efficiënte” grootschalige oplichting via telefoon

Het federaal parket waarschuwt woensdag voor criminelen die op grote schaal oplichten en geld witwassen. Ze beloven hoge winsten op investeringen, maar verdwijnen met het geld nadat ze eerst het vertrouwen hebben gewonnen van de slachtoffers.

Volgens het federaal parket gaan de criminelen “bijzonder efficiënt” te werk. Ze nemen telefonisch contact op met slachtoffers en stellen investeringen voor in bijvoorbeeld bitcoins, diamanten of goud, via valse websites waarop hoge winsten van tot wel 35 procent worden beloofd. “Om hun vertrouwen te winnen, aarzelen de misdadigers niet om sommige slachtoffers hun oorspronkelijke investering, verhoogd met een pseudomeerwaarde of rente, terug te betalen”, zegt het federaal parket.

“De slachtoffers worden vervolgens opnieuw gecontacteerd door de oplichters, die hen ‘interessantere’ operaties aanbieden, die echter een veel grotere investering vereisen.” Uiteindelijk verdwijnt het geld van de slachtoffers via transitrekeningen in verschillende Europese landen naar Aziatische of Turkse rekeningen.

Internationaal onderzoek

Bij het Franse gerecht in Nancy loopt al bijna twee jaar een onderzoek naar een criminele bende met die werkwijze. Daarnaast startte ook het federaal parket in België een onderzoek. Sinds januari 2019 is er bij Eurojust, de Europese organisatie voor gerechtelijke samenwerking, een operationele taskforce, waarbij ook onderzoekers van Israël betrokken zijn.

In Frankrijk en België zijn in dat dossier in totaal al 85 slachtoffers geregistreerd, maar dat aantal kan nog oplopen. De criminele bende maakte daarbij zowat 6 miljoen euro buit. “De onderzoekers ontdekten ook andere facturen, ter waarde van enkele miljoenen euro’s, die overeenkomen met oplichtingen die de misdadigers niet tot een goed einde konden brengen”, aldus het federaal parket.

Opdrachtgever

De vermoedelijke opdrachtgever is een 45-jarige Frans-Israëlische onderdaan, die in 2012 al wegens oplichting werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Parijs. Begin december heeft de Israëlische politie huiszoekingen uitgevoerd en vijf verdachten ondervraagd, onder wie de veertiger.

Sinds januari 2019 zijn in Frankrijk al vier mensen aangehouden en in beschuldiging gesteld in het dossier. In Frankrijk en Luxemburg is tot vandaag al voor bijna 1 miljoen euro aan activa in beslag genomen. “Deze inbeslagnames zouden het mogelijk kunnen maken om de slachtoffers gedeeltelijk te vergoeden.”

Het federaal parket waarschuwt dat er “veel andere criminele entiteiten” nog steeds met dezelfde werkwijze actief zijn. In België telt de financiële waakhond FMSA gemiddeld vier klachten per dag over dergelijke oplichting.