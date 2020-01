Minstens vijftien doden bij aanval door rebellen in Oost-Congo

Minstens vijftien mensen zijn in 24 uur gedood op het grondgebied Beni, in het oosten van Congo. Dat is bij lokale bronnen vernomen. Sinds begin november zijn in het oosten van Congo 265 burgers gedood.

“Veertien lichamen zijn teruggevonden, gedood met blanke wapens, en dat is maar een voorlopige balans”, aldus de bestuurder van het gebied Beni, Donat Kibwana. Een priester kwam om in een andere aanval, voegde hij er nog aan toe. Twee overlevenden raakten zwaargewond aan het hoofd en zijn geopereerd in het ziekenhuis, stelde het Franse persagentschap AFP ter plaatse vast.

De aanval is toegeschreven aan rebellen van de islamistische militie Forces démocratiques alliées (ADF). In Oost-Congo zijn naar schatting 160 rebellengroepen actief die in totaal 20.000 strijders tellen. Onder hen dus ook de ADF, die oorspronkelijk uit Oeganda komen. De ADF wordt beschuldigd van de moord op duizenden mensen, onder hen ook leden van de VN-vredestroepen.

De streek wordt ook geteisterd door een ebola-epidemie. Die is moeilijk te bestrijden door de onveilige situatie in de regio.