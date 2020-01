Politie zoekt getuigen van carjacking en ramkraak in Genk

Genk -

De politie van Genk en het Limburgse parket zijn op zoek naar getuigen van een carjacking en ramkraak in Genk. Dat meldt de regionale zender TV Limburg. In november vorig jaar sleurden drie gemaskerde mannen een jonge vrouw (19) uit haar Seat op de Maaseikerbaan in Genk en gingen met het voertuig aan de haal. Een week later - in de nacht van 3 op 4 december - werd het voertuig gebruikt voor een ramkraak op juwelier Assos in de Hoevenzavellaan in Genk. De auto van de vrouw vloog daarbij in brand.