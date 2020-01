Engeland nationaliseert noordelijke spoorwegen weer: “De mensen verdienen beter”

De spoorlijnen in het noorden van Engeland, die nu nog door het bedrijf Northern Rail worden uitgebaat, worden genationaliseerd. Dat gebeurt vanaf 1 maart, zo bevestigde de regering-Johnson woensdag. Northern had geen al te beste reputatie en kwam de voorbije jaren meermaals in het nieuws met massa’s geannuleerde treinen en prijsverhogingen.

“De dienstverlening die werd aangeboden op het spoor in het noorden van Engeland, beantwoordde niet aan de noden van de passagiers”, aldus de minister van Transport Grant Shapps aan het parlement. “De mensen verdienen beter, ik ben vastbesloten om dat te realiseren.”

Northern kreeg in 2016 de uitbaatrechten voor de lijnen tussen Newcastle, Leeds, Liverpool, Hull, Manchester en Stoke in handen, normaal gezien tot 2025. Maar dat liep niet van een leien dakje. In 2019 reed amper één op twee treinen op tijd, per dag werden er honderden treinen afgeschaft. Het bedrijf zelf verwees naar materiële en infrastructuurproblemen “buiten zijn wil” en naar stakingsacties.

Northern is een filiaal van het Duitse Arriva. Dat zegt woensdag in een persbericht de beslissing van de Britse regering “te begrijpen”. De vakbonden reageerden meteen positief op de aankondiging, maar waarschuwden dat het even kan duren voor de klanten een verbetering van de dienstverlening zullen zien. Het gaat al om de tweede hernationalisering van Britse spoorlijnen de jongste twee jaar. Ook in het oosten van Engeland werd in 2018 het contract met Virgin Trains Est stopgezet.