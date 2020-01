Van “hengelen” tot het trucje met de modder: hoe Oost-Europese bendes miljoenen verdienen met gestolen fietsen

De inbraak in de fietsenwinkel in Heusden-Zolder van dinsdag is de schuld van Michal Kwiatkowski. Nu ja, niet echt, maar het is wel sinds de Pool wereldkampioen wielrennen werd in 2014 dat Oost-Europa - en ook de Oost-Europese bendes - het wielrennen hebben “ontdekt”. Minder dan zes jaar later zijn fietsdiefstallen uitgegroeid tot een miljoenenbusiness.