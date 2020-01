Vrees voor coronavirus: douaniers op Belgische luchthavens moeten mondmasker dragen

Leuven - Nu het coronavirus zich steeds sneller verspreidt, moeten de douaniers van de Belgische luchthavens een mondmasker te dragen. Volgens de FOD Financiën kwam die beslissing er op vraag van de vakbonden, en is er geen reëel gevaar voor een besmetting.

De administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Kristian Vanderwaeren informeerde de douaniers maandag over de verplichting, die “met onmiddellijk ingang” werd ingevoerd.

Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, stelt dat douaniers in normale omstandigheden ook al handschoenen dragen, en dat enkel het verplichte mondmasker nieuw is. Volgens hem was de maatregel niet noodzakelijk, maar dreigden de vakbonden met acties als de verplichting er niet kwam. “De douaniers controleren goederen, daar is weinig besmettingsgevaar”, aldus Adyns.

Chinese studenten in Leuven stellen viering nieuwjaarsfeest uit

In Leuven stelt de vereniging ‘Chinese Students and Scholars Association of Leuven’ haar jaarlijks nieuwjaarsfeest in de hogeschool Groep T, dat gepland was op 8 februari, dan weer uit wegens de risico’s als gevolg van het oprukkende coronavirus.

“Wegens het risico op besmetting vindt de organisatie het momenteel niet aangewezen om zo’n grote groep mensen bij mekaar te brengen”, aldus Yves Persoons, woordvoerder van Groep T. “Het risico bestaat immers dat er van de aanwezigen recent nog iemand in China was en daar besmet geraakt is. Het nieuwjaarsfeest wordt daarom uitgesteld”, aldus Persoons.

Het nieuwjaarsfeest is bedoeld voor de hele Chinese gemeenschap in het Leuvense en kreeg vorig jaar 600 tot 700 personen over de vloer. Dat Groep T steeds gekozen wordt als locatie houdt verband met het feit dat circa 250 van de 2.200 studenten aan de hogeschool uit China afkomstig is.