Klein maar dapper: zestienjarig opdondertje valt op bij ruige Schotten van Celtic

Neen, het zijn niet vader en zoon op de foto. Vijf minuten voor tijd kwam Karamoko Dembele (16) zijn ploegmaat Mikey Johnston vervangen tegen Ross County. Met zijn lichaamslengte van 1,60 meter staat de pocketaanvaller zijn mannetje in de stevige Schotse competitie.

Zijn debuut was het niet in het Celtic Park. Dembele kwam al drie keer in actie voor de Schotten, onder andere in de Europa League. In 2016 viel de winger al eens op: hij kwam toen als 13-jarige op het veld bij de U20 van Celtic. Dembele werd al opgeroepen voor Schotland en Engeland in de nationale jeugdelftallen, maar heeft ook nog de Ivoriaanse nationaliteit.

Foto: SNS Group via Getty Images

Foto: Jamie Williamson