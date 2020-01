Cercle Brugge ziet huurling Jordi Mboula weer vertrekken naar AS Monaco

Naast alle inkomende transfers, is er ook uitgaand verkeer bij Cercle Brugge. De rode lantaarn uit de Jupiler Pro League besliste in onderling overleg de huurovereenkomst van Jordi Mboula met AS Monaco vroegtijdig te beëindigen, zo maakte de Vereniging woensdag bekend.

De twintigjarige Spanjaard werd voor één seizoen gehuurd van de Monegasken, maar de winger kwam in een half jaar in Brugge niet verder dan 329 minuten in acht wedstrijden. Door AS Monaco wordt hij meteen tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Huesca.

Mboula genoot zijn opleiding bij Barcelona en tekende in 2017 een contract voor vijf jaar bij Monaco, dat hem in april 2018 in de Ligue 1 liet debuteren. Vorig seizoen speelde hij negen wedstrijden voor Monaco, waarvan één in de Champions League.