Besiktas stelt clubicoon Sergen Yalçin aan als nieuwe coach

Sergen Yalçin is de nieuwe coach van de krasselende Turkse topclub Besiktas, zo maakte de club uit Istanboel woensdag bekend. Volgens persbureau Anadolu ondertekende hij er een overeenkomst voor anderhalf seizoen.

LEES OOK. Besiktas ontslaat trainer na magere resultaten

De 47-jarige Yalçin is er de opvolger van de vorige week wegens de slechte resultaten ontslagen Abdullah Avci. Besiktas volgt in de stand pas op de zevende plaats, op elf punten van leider Sivasspor, en doet dus niet meer mee in de strijd om de landstitel. In de Beker volgde de uitschakeling tegen een tweedeklasser.

Yalçin startte in de jaren negentig zijn profcarrière bij Besiktas en keerde er terug van 2002 tot 2006. Toen hij midden deze maand ontslag nam bij Malatyaspor kwam de geruchtenmolen omtrent Besiktas al op gang.