Cristiano Ronaldo rondt als eerste persoon ooit mythische kaap op Instagram

Met liefst 200 miljoen zijn ze, de volgers van Cristiano Ronaldo (34) op Instagram. De Portugese superster is de eerste persoon op het sociale mediakanaal die dit waanzinnige aantal haalt.

De spits van Juventus valt bij adverteerders dan ook erg in de smaak. Het is geen geheim dat CR7 via Instagram meer geld ziet binnenstromen dan bij zijn club.

De personen met de meeste volgers op Instagram:

1. Cristiano Ronaldo 200 miljoen

2. Ariana Grande 173 miljoen

3. Dwayne ‘The Rock’ Johnson 169 miljoen

4. Selena Gomez 167 miljoen

5. Kylie Jenner 160 miljoen

6. Kim Kardashian 158 miljoen

7. Lionel Messi 141 miljoen

8. Beyoncé 139 miljoen

9. Neymar 132 miljoen

10. Taylor Swift 126 miljoen