Manchester United plukt Bruno Fernandes weg bij Sporting Lissabon

Manchester United heeft met het Portugese Sporting Lissabon een akkoord bereikt omtrent de overgang van Bruno Fernandes (25). Met de speler zelf moet er wel nog een overeenkomst gevonden worden.

Met de transfer van de aanvallende middenvelder zou initieel 55 miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat via clausules nog kan oplopen tot 80 miljoen euro. Daarmee wordt Fernandes voorlopig de duurste transfer van deze wintermercato. De Portugese international moet in Manchester wel nog de medische testen ondergaan.

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes.



The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms.



A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/6bDVHszxL1 — Manchester United (@ManUtd) January 29, 2020

Na een dramatische heenronde moest United wel uitpakken met een stevige transfer om de gemoederen bij de fans te bedaren. Er werd lang getalmd om Bruno Fernandes te halen, pas nadat de speler was aangeboden bij FC Barcelona hapten de Mancunians toe. De vraag is nu of de Portugees in staat zal zijn om de malaise op Old Trafford te verhelpen. Een week geleden werd er in eigen huis met 0-2 verloren van Burnley, met 34 punten staat United pas op de vijfde plaats en wordt het nog bikkelen om de tickets voor de Champions League. In de FA Cup zitten ze intussen wel in de vijfde ronde, in de League Cup is de uitschakeling in de halve finales nabij na een 1-3 thuisnederlaag tegen stadsgenoot City in de heenwedstrijd. De terugwedstrijd wordt woensdagavond nog gespeeld. In de Europa League kon er overwinterd worden en is Club Brugge komende maand de tegenstander in de zestiende finales.

Voor de negentienvoudige Portugese international wordt United het vierde buitenlandse avontuur, na eerdere en weinig opvallende passages in Italië bij Novara (2012-2013), Udinese (2013-2016) en Sampdoria (2016-2017). In de zomer van 2017 keerde de jeugdspeler van Boavista terug naar eigen land om er te tekenen bij Sporting. Daar gingen zijn prestaties steeds in stijgende lijn, met dit seizoen 15 doelpunten en 14 assists voor de club uit de hoofdstad.