‘Buurtwegenactivist’ Marc Van Damme maakt Glabeek tot zijn nieuwste doelwit, “maar als hij denkt ons te kunnen afdreigen, schaffen we ze één na één af”

Aarschot / Glabbeek - Burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek en buurtwegenactivist Marc Van Damme zijn het oneens over de toepassing van de dading over de heropening van buurtwegen in de gemeente. In de overeenkomst die ze in 2017 sloten, engageerde Glabbeek zich om vanaf 2017 ieder jaar vijf buurtwegen aan te pakken.

Glabbeek sloot de dading af om gerechtelijke procedures, die Van Damme eerder al in gemeenten als Holsbeek en Aarschot voerde, te vermijden. Met de dading kocht het gemeentebestuur zich ook 15 jaar om de buurtwegen aan te pakken, meer dan de termijn van 12 tot 24 maanden die rechtbanken doorgaans opleggen om grote aantallen buurtwegen open te stellen.

In Glabbeek gaat het om een honderdtal trage wegen, waarvan er ondertussen al een tiental afgeschaft werden. In de dading engageerde het gemeentebestuur zich op straf van dwangsommen om jaarlijks vijf buurtwegen open te stellen of af te schaffen.

Van Damme: “Ontevreden over bereikte resultaten”

In een brief aan Glabbeek liet Van Damme deze week weten ontevreden te zijn over de bereikte resultaten gedurende de eerste drie jaar van de dading. De informatie die het gemeentebestuur hem tot dusver bezorgde, beperkt zich immers tot plannen die door hem niet kunnen gecontroleerd worden.

Van een afgesproken ‘behandeling’ gedurende de eerste drie jaar van minstens de eerste 15 buurtwegen is er volgens de activist nog geen sprake. Indien Glabbeek hiervan niet het bewijs levert, dreigt hij ermee over te gaan tot opeising van de afgesproken dwangsom van 50 euro per dag en per buurtweg.

In een reactie laat Reekmans weten dat de gemeente Van Damme eind 2019 wel degelijk over de genomen initiatieven gedetailleerd informeerde. “De aangestelde landmeter is momenteel zijn opmeetopdracht van meerdere trage wegen aan het afronden zodat we deze op de gemeenteraden van februari en maart kunnen behandelen.”

“Maar als de voetwegenactivist denkt de gemeente te kunnen afdreigen en ons tijdsdruk wil opleggen, zal niets ons tegenhouden om al deze trage wegen één na één af te schaffen”, aldus Reekmans. “Wij willen nuttige trage wegen herwaarderen en pestwegen door private eigendommen afschaffen.”