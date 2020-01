Heeft Club Brugge beoogde spits bijna beet? “Adolfo Gaich op weg naar medische testen”

Brugge - Club Brugge heeft zijn beoogde spits bijna beet: Adolfo Gaich (20) reist althans volgens Argentijnse bronnen vandaag af naar Buenos Aires om er medische testen af te leggen voor blauw-zwart. Vrijdag keert de Argentijnse spits dan terug naar Colombia.

Club Brugge wordt al langer aan Adolfo Gaich gelinkt. Volgens Argentijnse bronnen deed blauw-zwart deze week bij San Lorenzo een ultiem bod van 17 miljoen dollar of 15,5 miljoen euro.

Gaich is met de Argentijnse beloften nog tot begin februari aan de slag op het olympisch kwalificatietoernooi maar het is de Argentijnse voetbalbond die bekendmaakte dat hij onderweg is naar Buenos Aires voor medische testen, waarna hij meteen weer zou aansluiten op dat toernooi.

#Sub23 El delantero de @Argentina, Adolfo #Gaich, viajará hoy rumbo a Buenos Aires para realizarse la revisión médica con el @ClubBrugge regresando a Colombia, este viernes, a primera hora de la mañana. pic.twitter.com/qUGhli5AmR — Selección Argentina ???? (@Argentina) January 29, 2020

San Lorenzo wou de spits eigenlijk nog liefst tot deze zomer houden, maar Gaich zelf wilde ook liefst nu al naar België komen en het ultieme bod bleek dus te volstaan. Het is echter nog wachten op een officiële bevestiging van beide ploegen en/of de speler in kwestie.

Adolofo Gaich is amper 20 jaar maar met zijn 1m90 een imposante en vlotscorende spits. Zijn bijnaam bij zijn club San Lorenzo is El Tanque, De Tank. Gaich is de aanvoerder van de beloftenploeg van zijn land en was voor het olympisch kwalificatietoernooi een van de aanvallers in vorm in de Argentijnse Superliga: in zijn laatste vier matchen scoorde hij vier keer. Onder meer het Engelse Everton werd eerder al met Gaich in verband gebracht.

Club zoekt een grote targetspits die de mislukte Diagne kan vervangen. Eerder polste het ook Rode Duivels als Christian Benteke en Michy Batshuayi.