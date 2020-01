Te weinig geld, te veel makelaars: hoe de graag geziene Standard-voorzitter Bruno Venanzi plots in het oog van de storm kwam

Het was allemaal zo mooi begonnen. Bruno Venanzi (49) was een échte Standard-supporter, één die het goed voorhad met de club. Hij zou de Rouches bevrijden van het juk van de in Luik nooit populaire Roland Duchâtelet, en Standard binnen afzienbare tijd weer gezond maken. Hij haalt ex-spelers terug naar de club en drinkt met de fans. Alleen: in tegenstelling tot zijn voorganger kan hij de tekorten niet zomaar even bijpassen, en de naam en faam die hij naar Sclessin haalt, brengen gevaarlijke makelaars mee. Hoe een sprookje stilletjes aan een nachtmerrie dreigt te worden.