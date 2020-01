Guy Verhofstadt pleit voor EU zónder “allerlei uitzonderingen” voor lidstaten, want “de Brexit is ook ons falen”

Guy Verhofstadt roept op tot een verdere integratie van de Europese Unie, zonder allerhande uitzonderingen voor bepaalde lidstaten. Dat deed hij woensdagmiddag tijdens het laatste Brexit-debat in het Europees Parlement, alvorens de Britten de EU over twee dagen vaarwel zeggen. “De Brexit is niet drie jaar geleden begonnen, maar op het moment waarop we al die uitzonderingen begonnen toe te staan”, aldus Verhofstadt.

Het Europees Parlement moet woensdagavond stemmen over de ‘Withdrawal Agreement’ met het Verenigd Koninkrijk, het voorlopige sluitstuk van ellenlange en moeilijke onderhandelingen met Londen over de Brexit. Op een schriftelijke goedkeuring van de Europese Raad na, een formaliteit, staat niets de Britten dan nog in de weg om de Europese Unie vrijdag om middernacht te verlaten.

Guy Verhofstadt, de Brexit-coördinator van het Europees Parlement, maakte van het voorlopig laatste debat over de kwestie gebruik om een lans te breken voor een “diepe, grondige hervorming” van de Europese Unie. “De Brexit is ook ons falen, dat van de EU, en we kunnen er lessen uit trekken. Niet om de Unie op te heffen, maar om er een échte unie van te maken.”

“Brexit is begonnen op het moment dat we al die uitzonderingen mogelijk hebben gemaakt”

Concreet pleit Verhofstadt er voor komaf te maken met de vele uitzonderingen en opt-outs die verschillende lidstaten over de jaren hebben bedongen. “De Brexit is niet begonnen bij het referendum. De Brexit is begonnen op het moment dat we uitzonderingen mogelijk hebben gemaakt”, zei Verhofstadt. Groot-Brittannië is de koningin van de uitzonderingen, met opt-outs voor de Schengen- en eurozone en zelfs een korting op de Britse bijdrage aan het Europese budget, nog bedongen door oud-premier Margaret Thatcher in de jaren ‘80.

“Al deze veto’s maken het onmogelijk om efficiënt te handelen”, vindt Verhofstadt. “En dat tekort aan efficiëntie lijdt tot nog meer ontevredenheid. Het is een zichzelf vervullende voorspelling, met lidstaten die met één been in de EU zitten en met één been eruit, alleen de voordelen zoeken en niet aan de verplichtingen willen voldoen.”

Verhofstadt vs. Farage: “Enkel een au revoir” of “point of no return”?

Verhofstadt is ervan overtuigd dat de Britten nog terugkomen. “We zullen jullie missen. Het is triest om een land te zien vertrekken dat ons twee keer heeft bevrijd, dat twee keer zijn bloed heeft gegeven om Europa te bevrijden.” Maar “we hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Unie waar ze naar zullen terugkeren, een andere Unie zal zijn, efficiënter en beter. Dit is geen adieu, dit is enkel een au revoir.”

Het debat lokte ook heel wat emotionele statements van Britse parlementsleden uit, die het Europees Parlement door de Brexit moeten verlaten. “We moeten de droom levend houden, vooral voor alle jonge mensen in ons land”, klonk het onder meer. “Ik hoop dat ik hier ooit terugkom, om onze terugkeer naar het hart van de EU te vieren.” Een Schots parlementslid verwoordde het zo: “We zijn allemaal Europeanen. We verlaten dan wel de Europese instellingen, maar Europa verlaten we nooit.”

Het Britse Europarlementslid Nigel Farage was het daar - weinig verrassend - niet mee eens. “Vrijdag is een point of no return. Eens we weg zijn, komen we niet meer terug, en de rest is eigenlijk een detail. Dit wordt het hoogtepunt van mijn politieke ambities”, zei hij. Farage en de andere 25 leden van The Brexit Party in het Europees parlement zetten daarop een Brits vlaggetje op hun bureau en verlieten het halfrond.