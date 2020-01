Britse krant ‘The Guardian’ slaat reclame van fossiele brandstofbedrijven in de ban

De Britse kwaliteitskrant ‘The Guardian’ aanvaardt van nu af aan geen reclameboodschappen meer van olie- en gasbedrijven. Daarmee wordt het de eerste grote nieuwsorganisatie die geen geld meer wil van fossiele brandstofbedrijven. Dat heeft het dagblad woensdag zelf aangekondigd.

De krant doet al een tijd inspanningen om haar ecologische voetafdruk te beperken én over de klimaatsverandering te berichten. “Onze beslissing is ingegeven door de decennialange inspanningen van velen in die industrie om een betekenisvolle klimaatactie door regeringen wereldwijd tegen te houden”, zegt de top van de krant in een persbericht. Volgens de krantentop is het antwoord op de opwarming van onze planeet “de belangrijkste uitdaging van onze tijd”.

De beslissing komt op een moeilijk moment voor de Guardian Media Group: de raad van bestuur waarschuwde nog niet lang geleden voor slechte resultaten, en publiciteit maakt 40 procent uit van de opbrengsten.