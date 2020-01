Europees Parlement keurt Brexit-akkoord goed, Von der Leyen geeft Britten nog fikse waarschuwing mee: “Willen goede vrienden blijven, maar onder voorwaarden”

Het Europees Parlement heeft het ‘Withdrawal Agreement’ tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk woensdagavond goedgekeurd. Dat gebeurde met een overweldigende meerderheid van 621 stemmen voor, tegenover 49 nee-stemmen en 13 onthoudingen. Niets staat het Britse vertrek uit de Europese Unie over twee dagen nu nog in de weg.

Daarna begint een overgangsperiode tot eind dit jaar, waarbinnen de Britse en Europese onderhandelaars het eens moeten worden over de toekomstige betrekkingen. Een huzarenstukje, gezien het korte tijdsbestek en het gigantische aantal thema’s waarvoor Brussel en Londen een nieuwe relatie moeten definiëren.

Von der Leyen eist “gelijk speelveld”

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen waarschuwde de Britten woensdagmiddag tijdens het debat in het Europees Parlement dan ook voor die onderhandelingen. “Ik wil dat we goede vrienden blijven, en goede partners”, benadrukte de Duitse. “Ik wil een vrijhandelsakkoord zonder tarieven en quota, een unieke relatie, maar onder voorwaarden: onze bedrijven moeten concurreren op een gelijk speelveld. We zullen onze bedrijven niet blootstellen aan oneerlijke concurrentie. Hoe meer het Verenigd Koninkrijk zich houdt aan onze standaarden en regels, hoe beter de toegang tot de eenheidsmarkt zal zijn.”

LEES OOK. Guy Verhofstadt pleit voor EU zónder “allerlei uitzonderingen” voor lidstaten, want “de Brexit is ook ons falen”

De Europese Commissie zal de komende maanden alvast “24 op 7” werken om “het best mogelijke resultaat te bekomen”, zei Von der Leyen. De Commissievoorzitster sloot af met een regel uit een gedicht van de Britse dichter George Eliot: “Only in the agony of parting, do we look into the depths of love”. “We zullen altijd van jullie houden, en we zullen nooit veraf zijn. Lang leve Europa.”