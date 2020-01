Jambon vernietigend voor voormalige leiding Opera Ballet Vlaanderen

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) citeerde woensdag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement uit het assessment van de voormalige leiding van Opera Ballet Vlaanderen. Verschillende parlementsleden reageerden verbaasd over het feit dat deze beoordeling wel wordt gedeeld en het rapport over de bemiddelingsopdracht bij de VRT niet.

Eind vorig jaar zette Opera Ballet Vlaanderen de samenwerking met algemeen directeur Bart van der Roost stop wegens “een verschil in visie over de organisatie”. De aanleiding zou onder meer een tekort van 1,3 miljoen euro zijn geweest. Enkele weken later werd Jan Raes aangesteld als nieuwe directeur ad interim. Gustaaf Pelckmans (Groen) vroeg zich woensdag af of die dure operatie wel echt noodzakelijk was. Stephanie D’Hose (Open VLD) vroeg dan weer of Jan Raes wel de juiste man op de juiste plaats is.

Jambon citeerde daarop uit het rapport dat consultant Deloitte opstelde over de voormalige leiding van het cultuurhuis. “Zo’n organisatie die geen human resources-management in huis heeft, ik begrijp dat niet”, aldus Jambon. “Zo’n organisatie die geen echte financieel directeur heeft, ik begrijp dat niet. Op marketing zijn er zestien mensen bijkomend aangeworven, waarover de raad van bestuur niet is ingelicht. Vervolgens werd heel het systeem van promotie geoutsourced, en vielen de opbrengsten uit verkoop lager uit.”

“Bijzonder merkwaardig”

Pelckmans stelde daarop vast dat in deze zaak wel uit een rapport wordt geciteerd, terwijl daar bij de VRT over gezwegen wordt. “Dat vind ik toch bijzonder merkwaardig”, aldus Pelckmans. Volgens Jambon is de situatie onvergelijkbaar. “De CEO van de VRT wordt immers aangesteld door de Vlaamse regering en die van Opera Ballet Vlaanderen door de raad van bestuur. U vergelijkt appelen met peren.”

Katia Segers van SP.A ziet naar eigen zeggen een grote parallel met de VRT en legt het probleem ook hier bij de voorzitter van de raad van bestuur. “We hebben te maken met exact dezelfde toestand. Ook hier is een voorzitter zijn boekje te buiten gegaan. Door zonder medeweten van het management op de ondernemingsraad aan te kondigen dat er een crisismanager zou worden aangesteld”, zei ze. “Er is nu ongelofelijk veel onzekerheid op de werkvloer.”