Transporteurs blokkeren grensovergangen in Slovakije uit protest tegen tolheffingen

In Slovakije hebben transporteurs woensdag verschillende grensovergangen geblokkeerd voor het vrachtverkeer. Dat gebeurde al voor de tweede dag op rij. Met hun actie, op initiatief van de vakbond UNAS, willen ze lagere verkeersbelastingen en tolheffingen bekomen.

Als gevolg van de actie moest in de Slovaakse autofabriek van PSA (Peugeot) de productie in de nacht van dinsdag op woensdag even stilgelegd worden. Er was immers een tekort aan onderdelen.

De Slovaakse premier Peter Pellegrini beloofde na een zitting van zijn kabinet om de tolheffingen en taksen voor de transportsector met 8,5 miljoen euro te verlagen. Hij riep de actievoerders op om de grensblokkades op te heffen.