Zorgen afgeluisterde gesprekken voor probleem bij onderzoek naar aanslagen in Brussel en Zaventem?

Zaventem / Brussel - De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling buigen zich maandag over de bijzondere opsporingsmethoden die aangewend zijn in het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Eén element kan bij die controle voor problemen zorgen: een reeks gesprekken die door de Staatsveiligheid werden afgeluisterd, en die pas laat aan het dossier werden toegevoegd. Dat meldt La Dernière Heure.

Volgens de krant gaat het om gesprekken tussen verschillende verdachten die afgeluisterd werden in de gevangenis van Brugge, en die gaan over de wapens die de terreurcel achter de aanslagen verborgen had voor ze op 22 maart toesloeg. Die wapens zijn nog steeds spoorloos. De opnames van die gesprekken werden pas begin september 2019 aan het dossier toegevoegd, wat volgens La Dernière Heure niet alleen bij de advocaten van de verdediging, maar ook bij de onderzoeksrechters de wenkbrauwen deed fronsen.

Volgens het federaal parket hoeven die opnames geen probleem te vormen bij de BOM-controle. “Het gaat om documenten van de Staatsveiligheid die niet de waarde van bewijzen hebben”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “De magistraten van het federaal parket hebben ze aan het dossier gevoegd op het moment dat ze van oordeel waren dat die voeging het werk van de speurders niet meer in gevaar bracht. Dat is begin september gebeurd. Het is logisch dat er soms een verschil van mening is tussen parket en onderzoeksrechters, gezien de verschillende posities die zij innemen.”