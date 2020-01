Buitenlandse Zaken past reisadvies aan: reizen naar heel China nu afgeraden

Wie plannen had om de komende week op vakantie te gaan naar China, mag die opbergen. Door de uitbraak van het coronavirus raadt Buitenlandse Zaken vanaf nu alle “niet-essentiële” reizen naar het hele land af. Tot nu toe was er alleen een negatief reisadvies voor de provincie Hubei, waar het virus het eerst de kop opstak en waar álle reizen afgeraden worden.

Alleen voor Hongkong geldt nog een uitzondering. Buitenlandse Zaken neemt de beslissing omdat de maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen “belangrijke gevolgen hebben voor het vervoer, de economische activiteiten, de gezondheidszorg en het toerisme in het hele land”. De situatie wordt voortdurend gemonitord, zegt Buitenlandse Zaken. Wie pas over enkele weken vertrekt, kunnen de omstandigheden dus weer helemaal anders zijn. “Maar de komende dagen of de komende week vertrek je best niet”, zegt woordvoerder Arnaud Gaspart.

De Belgische koepel van reisorganisaties ABTO voorspelt dat de geplande vakanties naar China geannuleerd worden. Reizigers kunnen met hun touroperator bekijken of ze een andere bestemming kiezen of hun reis laten terugbetalen. Het gaat volgens ABTO om enkele tientallen Belgen.

Universiteit Gent haalt studenten terug

De Universiteit Gent had de reizen van haar studenten en personeel naar China eerder vandaag al geschrapt. De academische activiteiten in alle universiteiten in het land zijn voor onbepaalde tijd opgeschort door de autoriteiten, “zo heeft het weinig zin om studenten of personeel ter plaatse te houden”. De Gentse universiteit heeft alle studenten met reisplannen gecontacteerd en geïnformeerd over de stand van zaken. Wie zich in China bevindt, keert terug op kosten van de universiteit.

Amerikanen en Japanners al geëvacueerd, Europeanen “waarschijnlijk vrijdag”

Intussen is een vliegtuig met ongeveer tweehonderd Amerikanen die geëvacueerd werden uit de stad Wuhan woensdag al geland op een militaire basis in de staat Californië. Gezondheidswerkers hielden de passagiers al tijdens de vlucht nauwlettend in de gaten. Ook Japan evacueerde al een tweehonderdtal burgers. Zij kwamen woensdagvoormiddag aan in Tokio.

Frankrijk legt twee vliegtuigen in om zeker 350 Europeanen te evacueren, onder wie 250 Fransen. De eerste vlucht stijgt “waarschijnlijk vrijdag” op, zegt Parijs. België bekijkt nog zijn opties voor een repatriëring. Onduidelijk is ook hoeveel Belgen gerepatrieerd zouden willen worden.