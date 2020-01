Verplichte wachttijd voor Uber-taxi afgevoerd

Wie in Vlaanderen via zijn smartphone een Uber-taxi bestelt, moet dan toch geen kwartier wachten om in te stappen. De maatregel was bedoeld om oneerlijke concurrentie met klassieke taxibedrijven te vermijden.

De traditionele taxisector keek woensdag met verbijstering naar wat er zich in het Vlaams Parlement afspeelde. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) moest er uitleggen hoe in het kersverse Vlaamse taxidecreet – mee opgesteld door haar voorganger Ben Weyts (N-VA) – de regel insloop dat er een kwartier moet zitten tussen het bestellen van een taxi via een app of website én de daadwerkelijke taxirit. Toen die ietwat bizarre regel gisterochtend bekendraakte, lokte dat een stroom van schampere reacties uit. Voormalig N-VA-Kamervoorzitter Siegfried Bracke vroeg zich op sociale media af “welke ziekelijke geest” zo’n regeling had bedacht.

Het gevolg liet zich raden: minister Peeters kondigde in het parlement aan de 15-minutenregeling ogenblikkelijk af te schaffen. Tot grote opluchting van haar partijgenoot Marino Keulen: “hierdoor sluiten we aan bij de 21ste eeuw, bij de rest van de beschaafde wereld.” Nog volgens de minister ging het “om een foutje dat door de mazen van het net was geglipt.”

Maar dat spreken de vakbonden van de traditionele taxibedrijven tegen: “de gewone taxi’s – met een taximeter – moeten verplicht een (dure) vergunning hebben en zich aan bepaalde tarieven houden, terwijl er voor Uber-taxi’s quasi geen regels gelden, ook niet qua tarieven. De afgesproken 15-minutenregel moest een taxi- en prijzenoorlog tussen de gewone en de Uber-taxi’s vermijden. De regel vandaag als een foutje afdoen, is complete flauwekul”, aldus zowel Pierre Steenbergen (GTL) als Yves Toutenel (ACV Transcom).

Voor fans van Uber – en het taxibedrijf zelf – is de afschaffing bijzonder goed nieuws. Het bedrijf zag een uitbreiding van haar activiteiten naar Vlaanderen niet zitten wanneer de 15-minutenregel gehandhaafd bleef, en wordt nu op haar wenken bediend.

De traditionele taxisector – de taxi’s met een meter – legt zich echter niet bij deze gang van zaken neer en stapt naar het Grondwettelijk Hof om het Vlaams taxidecreet te laten vernietigen.