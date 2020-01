De tentoonstelling die je absoluut gezien moet hebben: onze recensent geeft vijf sterren aan unieke verzameling van Van Eyck in MSK Gent

Gent -

De Van Eyck-tentoonstelling in het MSK van Gent laat vanaf 1 februari meer werken zien dan de grootmeester zelf ooit samen zag. Onze recensent is duidelijk én royaal met zijn vijf (!) sterren. Jan Van Eycks meesterschap was in zijn tijd ongezien, en dat is het vandaag nog altijd. Hoe zijn kunst verbluft, ontroert en naar adem doet happen door haar virtuositeit: een weergaloos overzicht in het Gebtse Museum voor Schone Kunsten toont het allemaal.