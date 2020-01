Europa bindt strijd aan met oplaadkabeltje van Apple, maar techgigant wil geen uniforme USB-kabels

Europa en Apple maken zich op voor een heuse stekkeroorlog. Brussel wil een universele oplader voor telefoon en tablet. In de industrie bestaan daar al afspraken over, maar techgigant Apple verweert zich. Zij wil vasthouden aan de eigen ‘Lightning’-connectoren.

“Mag ik je oplader even gebruiken?” Als het van Europa afhangt, kan je die vraag straks aan iedereen stellen. Nu hebben smartphones van pakweg iPhone en Samsung verschillende opladers, maar van de Europese Commissie moet dat één uniforme oplader worden voor smartphones en tablets. Een zegen voor consumenten die minder opladers moeten aanschaffen en voor het milieu. Ieder jaar zou het, volgens Brussel, 51.000 ton elektronisch afval uitsparen. De totale berg wordt op zo’n 12 miljoen ton geraamd.

In 2009 waren er nog dertig verschillende opladers in omloop. Een onhoudbare situatie waaraan de sector, onder druk van Europa, een einde maakte. Het sloot een akkoord om voor een universele stekker te gaan: aanvankelijk de micro-USB. Ook Apple had zich daarbij aangesloten. Tot het in 2012 de Lightning-connector lanceerde, een stekker die met geen enkel ander merk gedeeld wordt. Het was kleiner en sneller dan de rivaal en werkte langs beide kanten.

Hoewel sinds 2015 de nieuwe universele USB-C het evengoed doet, wil Apple niet overstappen. De eigen kabeltjes, 25 euro per stuk, leveren het bedrijf een aardige duit op. Tegelijk vindt de techgigant dat één standaard de drang naar innovatie – nog kleiner, nog sneller – beknot en vreest het dat de afvalberg juist zal groeien als miljoenen bestaande opladers onbruikbaar worden.

Dat zijn drogredenen, vindt Kristof Van der Stadt, hoofdredacteur van technologiesite Datanews.be. “De wereld heeft baat bij één standaard. Nog een millimeter smaller? Daarmee maak je het verschil niet meer. En die afvalberg? Met tal van dure accessoires voor vaak uitstekende producten heeft Apple die zelf mee veroorzaakt. ”

Met hevig lobbywerk probeert Apple de USB tegen te houden. Vooralsnog lijkt de kans klein dat dit lukt. De Europese Commissie en het Europees Parlement, dat vandaag stemt, zitten op één lijn. Als een meerderheid van lidstaten zich niet verzet, zullen nieuwe iPhones opnieuw een USB-poort krijgen.

