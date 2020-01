Dominic (58) pleit in campagne voor vrouwelijke straatnamen voor ‘Moederplein’: “Onze moeders verdienen een eigen straat”

Lier -

Elke stad of gemeente zou een Moederstraat, -laan of -lei moeten hebben. Dat voorstel lanceert Dominic Van Oosterwyck (58) in navolging van de campagne van Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire voor “Meer vrouw op straat”, dat vooral dient om opmerkelijke vrouwen uit de geschiedenis te eren. Dominic voert alvast actie in zijn eigen Lier. “Onze moeders zijn dan wel geen BV’s, het zijn wel enorm belangrijke mensen.”