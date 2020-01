Voormalige advocate naar rechtbank voor oplichting van zowat honderd cliënten

Veurne / Koksijde - Een voormalige advocate van de balie van Veurne staat binnenkort terecht in de strafrechtbank van Veurne voor oplichting en misbruik van vertrouwen van zowat honderd cliënten.

De 57-jarige vrouw uit Koksijde deed dat in haar hoedanigheid van bewindvoerder toen ze de controle had over de financiën van haar cliënten, vaak personen in een kwetsbare positie. Ze zou regelmatig gelden van haar derdenrekening hebben overgemaakt naar haar eigen rekening. Het gaat over kleinere bedragen, maar ook vaak grote sommen. Met dat geld, er zou sprake zijn van een bedrag van 100.000 euro, deed ze heel wat privé-uitgaven. Zo verbouwde ze er ook haar huis mee.

De vrouw is sinds 2018 geen advocate meer en in oktober van dat jaar kreeg ze al eens zes maanden cel met uitstel voor fiscale fraude en omdat ze zich in het zwart liet betalen. De raadkamer in Veurne verwees de zaak van oplichting nu door naar de rechtbank.

Volgens haar advocaat Gerard Soete zijn er evenwel geen slachtoffers meer. “Er heeft zich ook niemand burgerlijke partij gesteld”, zegt hij. “Alle sommen zijn ook terugbetaald. Over de grond van de zaak zullen we pleiten in de rechtbank. We geven toe dat er fouten zijn gemaakt, maar de bedragen die de ronde doen of de beschuldigingen kloppen niet volledig.”

De zaak komt normaal dit voorjaar nog voor.