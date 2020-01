KV Mechelen legt Lokers talent Laurens Symons nu al vast

KV Mechelen heeft zich alsnog versterkt, vooral met het oog op de toekomst. Het legde Laurens Symons vast.

Symons is een 18-jarige spits die voor Lokeren uitkwam in 1B. Vorig seizoen in 1A mocht de Belgische jeugdinternational drie keer keer invallen – tegen Waasland-Beveren, Club Brugge en Racing Genk –, maar dit seizoen bleef het bij één enkele invalbeurt.

Onder Stijn Vreven was Symons naar de B-kern verwezen, omdat die met minder spelers wilde trainen. Hij was sowieso niet meer bij Lokeren gebleven, want hij was er komende zomer einde contract en wilde niet meer verlengen.

Maar hij vertrekt nu dus al naar Malinwa, waar hij tot 2022 tekende, met optie op een jaar extra. Hij begint eerst bij de beloften, maar vanaf de zomer zou hij bij de A-kern kunnen aansluiten.