Ekeren -

In het voorjaar wordt de oude brug over de A12 op Schooonbroek aangepakt, in afwachting van de bouw van een nieuwe wandel- en fietsbrug. Dat bleek uit het antwoord van districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) op een vraag van raadslid Tamara Heynen (CD&V).