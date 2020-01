Eriksen debuteert met zege bij Inter in de Coppa Italia

Inter heeft zich ten koste van Fiorentina geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. In San Siro volstond een 2-1 overwinning voor de Nerazzuri. In de halve finale ontmoet Romelu Lukaku zo het Napoli van Dries Mertens.

Het was Lukaku’s maatje Lautaro Martinez die de openingstreffer voor de thuisploeg inluidde. De Argentijn werd foutief gestuit, maar Antonio Candreva was goed gevolgd om binnen te prikken. Op het uur kwamen de bezoekers uit Firenze langszij: Martin Caceres knikte een corner binnen. Het sein voor Antonio Conte om winteraankoop Eriksen op het veld te brengen: de Deen kwam Alexis Sanchez vervangen.

Christian Eriksen maakte zijn eerste minuten in het shirt van Inter Foto: AFP

Het inspireerde Nicolo Barella alvast tot een pareltje: op een weggekopte bal schoot hij in één tijd knap binnen. Even later mocht ook de andere aanwinst Victor Moses debuteren in San Siro. Bijna liet Eriksen meteen een eerste assist noteren, maar de 3-1 van Lautaro Martinez werd afgevlagd voor buitenspel. Naast Inter wisten Napoli, Juventus en AC Milan zich reeds bij de laatste vier te scharen.