Manchester City plaatst zich ondanks derbynederlaag voor finale League Cup, Liverpool loopt nog wat verder uit

Manchester City heeft zich voor de derde keer op rij geplaatst voor de finale van de Engelse League Cup. The Citizens verloren weliswaar de terugwedstrijd van de halve finale met 0-1 van stadsrivaal Manchester United maar de 1-3 zege in de heenmatch volstond voor de derde finale op rij.

City domineerde eerste halfuur voor een vol Etihad Stadium. Met negen doelpogingen tegen nul en 69 procent balbezit voor de Citizens leek het een kwestie van tijd voor De Bruyne en ploegmaats de stadsrivaal definitief zouden uittellen voor de finale. 'Leek' want bij de eerste doelpoging van United was het wel meteen raak. En hoe! Matic nam een doorgeschoten vrije trap van Fred vol met links op de slof en de bal verdween aan lichtsnelheid voorbij Bravo in de korte hoek.

Dan toch spanning in de derby? Jawel, want aan een tweede doelpunt zou United genoeg hebben om een penaltyreeks af te dwingen. De 'away goal rule' telt nu niet in de Carabao Cup. Bij een gelijk onderling resultaat na twee wedstrijden moeten strafschoppen beslissen. Sterling - of beter de VAR - had het Etihad Stadium een spannende avond kunnen besparen maar zijn gelijkmaker werd net voor rust terecht afgekeurd voor nipt buitenspel. Even na de pauze kreeg Maguire de kans om de thuisploeg pas écht in problemen te brengen. De duurste verdediger ooit kopte de vrije trap van Fred over de lat. Bij City regeerde de stress - als zelfs De Bruyne zijn passes niet meer aankomen ... - terwijl United lichtblauw bloed rook.

Na het uur herstelde City echter zijn dominantie van in het eerste halfuur. De Citizens belegerden het doel van De Gea en Matic pakte zijn tweede gele kaart door Silva af te stoppen op de counter. Van hero naar zero. Zelfs met tien ging het geplaagde Man U in het slot nog op zoek naar een broodnodig succesje. City weigerde de klus definitief te klaren - ook een scorende Aguero werd nog tegengewerkt door de VAR - maar plaatste zich uiteindelijk wel voor de derde opeenvolgende keer voor de finale. Tegenstander op 1 maart is het Aston Villa van Bjorn Engels en Ally Samatta.

Liverpool loopt verder uit

Ondertussen dendert Liverpool gewoon verder in de Premier League. In een uitgestelde wedstrijd van speeldag 18 wonnen The Reds met 0-2 van West Ham. Liverpool, met Origi in de basis, kwam voor rust op voorsprong dankzij een penaltygoal van Mo Salah. Met de groeten van Origi want de Rode Duivel had de strafschop afgedwongen. Kort na rust haalde Oxlade-Chamberlain alle spanning weg door na een snelle tegenaanval op aangeven van Salah voor de 0-2 te zorgen.

Door de overwinning heeft Liverpool zijn voorsprong op eerste achtervolger Manchester City uitgediept tot 19 (!) punten. Voor het ongeslagen Liverpool is het de 23e overwinning in 24 competitieduels in de Premier League dit seizoen.