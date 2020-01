Antwerp is op weg om Alireza Beiranvand (27) vast te leggen voor drie jaar met optie. Maar wat moeten we over die Iraanse doelman weten? “Dat hij een van de beste keepers is met wie ik al gewerkt heb”, aldus voormalig Iraans bondscoach en tipgever Marc Wilmots. “En dat wil wat zeggen…”