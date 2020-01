Statistieken Hendrik Van Crombrugge bewijzen dat het erg gesteld is met Anderlecht: meer saves dan bij Eupen

Geef hem een medaille en een verbeterd contract. Zonder doelman Hendrik Van Crombrugge (26) was Anderlecht nu al compleet kansloos voor Play-off 1. Opvallend genoeg moet de keeper tegenwoordig bij RSCA meer reddingen doen per match (3,9) dan vorig jaar bij staartploeg Eupen (3,3). Dat zegt veel over het niveau van paars-wit.

Jürgen Geril