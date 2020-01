Ook zoon van Craig Bellamy, de beloftencoach van Anderlecht, is nu makelaar

Ellis Bellamy, de zoon van Craig Bellamy (40), de Welshe beloftencoach van Anderlecht, is intussen ook makelaar geworden.

Ellis Bellamy, een jonge twintiger, zit al enkele jaren in het voetbal en is nu ‘head of recruitment’ bij Cobalt Sports Management, een onlangs opgericht Brits makelaarskantoor met vader Craig als één van de cliënten. Op zich uiteraard geen probleem, al is het wel zo dat Cobalt zich ook op de Belgische markt begeeft. Zo bestaat de kans dat het kantoor ook talenten van Anderlecht aan zich zal binden. Dat zou opnieuw een zweem van belangenvermenging kunnen wekken, net zoals wanneer het makelaarskantoor van extern adviseur Wouter Vandenhaute (Let’s Play) met nieuwe Anderlecht-talenten aan de slag gaat.

Bij Cobalt klinkt het echter dat er sowieso geen probleem is, want het heeft net Simon Schoonjans aangesteld als begeleider voor spelers op de Belgische markt. Schoonjans was tot september nog verantwoordelijk voor het materiaal bij paars-wit, maar is één van de zovelen die werden ontslagen.